Deka shoppt in weiterer europäischer Metropole

Nach Ankäufen in Paris, London, Berlin, Dublin und Prag diversifiziert das Unternehmen das Portfolio seines Deka-ImmobilienMetropolen-Fonds um eine weitere europäische Metropole. In Mailand erwirbt der Fondsmanager im Rahmen eines Sale & Leaseback die italienische Niederlassung des Modeunternehmens „Dsquared2“.

Die repräsentative Immobilie „Ceresio 7/9“ umfasst eine Gesamtfläche von rund 8.200 m². Neben dem Sitz des Modelabels beherbergt die Immobilie das populäre Dach-Restaurant „Ceresio 7“ mit Blick auf die Mailänder Skyline sowie ein exklusives Fitnessstudio. Die Immobilie, die das Modeunternehmen 2010 unter Beibehaltung des originären Erscheinungsbildes umfassend revitalisiert hat, ist vollständig und langfristig vermietet.



„Ceresio 7/9“ befindet sich in zentraler Lage des belebten Stadtquartiers Porta Volta in unmittelbarer Nähe des neu entstandenen Mailänder Central Business Districts Porta Nuova. Das Areal hat sich zum angesagten Hotspot „Design Square“ entwickelt, welcher durch Ateliers und Büros internationaler Mode- und Lifestyle- sowie Technologieunternehmen einen der wichtigsten Teilmärkte in Porta Volta darstellt.



Der Deka-ImmobilienMetropolen richtet sich ausschließlich an Privat­anleger und investiert weltweit währungsgesichert in Gewerbeimmobilien in dynamisch wachsenden Metropolen. Dabei werden die Zielinvestitions­märkte über ein Städte-Selektionsmodell ausgewählt, das sich an den langfristigen Wachstumstreibern – Globalisierung, Urbanisierung, Ökologie und neue Arbeitswelten – ausrichtet. Das Investment bietet dem Fonds die Chance, den Markteintritt in der wichtigsten Wirtschaftsmetropole Italiens zu vollziehen.