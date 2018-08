Deka setzt Einkaufstour in London fort

Die Deka Immobilien GmbH kauft erneut in der britischen Hauptstadt ein. Für einen „Headline-Preis“ von 86 Mio. britische Pfund wird die Büroimmobilie „The Cursitor Building“ von Aberdeen Standard in das Portfolio des offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienGlobal wechseln. Mit dem Ankauf dieses Bürogebäudes erweitert das Fondsmanagement das Portfolio des Deka-ImmobilienGlobal in Großbritannien auf drei Objekte, die sich jeweils in Londoner Core-Lagen befinden und setzt auch generell erneut auf London. Erst im letzten April letzten Jahres kaufte der Fondsmanager für rund £485 Mio. die Büroimmobilie Cannon Place und zwei Monate vorher die Immobilie Rathbone Square für £435 Mio. Darüberhinaus stehen die Frankfurter wohl kurz vor dem Abschluss ihres nächsten Big Deals in London: Deka übernimmt offensichtlich von PSP Investments und Tishman Speyer die Büroprojektentwicklung Verde für satte £460 Mio. [wir berichteten]

.

„The Cursitor Building“ ist im etablierten Büroteilmarkt Midtown in unmittelbarer Nähe der Königlichen Gerichtshöfe (Royal Courts of Justice) angesiedelt und verfügt über eine hervorragende Verkehrsanbindung. Das Objekt wurde zuletzt 2017 umfassend revitalisiert. Es bietet eine Fläche von fast 6.900 m², die sich über sieben Geschosse verteilt. Die Immobilie ist vollständig und langfristig an fünf Nutzer vermietet, wobei WeWork der Hauptmieter ist. „The Cursitor Building“ wurde mit dem britischen Gütesiegel für nachhaltiges Bauen BREEAM-„Excellent“ zertifiziert.



CBRE und Savills haben den Käufer bei dieser Transaktion beraten, Knight Frank den Verkäufer.