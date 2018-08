Deka schnappt sich das Berliner „Schloss“

Nach dem Verkauf des Frankfurter Behördenzentrums hat Wealthcap jetzt auch das Einkaufscenter „Das Schloss“ aus dem Sondervermögen des HFS Deutschland 10 verkauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Neuer Eigentümer ist Deka Immobilien, die die Liegenschaft in den Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienEuropa einbringen wird.

.

„Das Schloss“ liegt im Bezirk Berlin-Steglitz und profitiert laut Deka von der guten Besucherfrequenz der angrenzenden Schloßstraße. 2017 hat das Beratungshaus Engel & Völkers dort rund 4.302 Passanten pro Stunde gemessen, was gegenüber 2016 einem Anstieg von 70% entspricht. Im bundesweiten Vergleich rangiert die Einkaufsstraße, die die wichtigste im kaufkraftstarken Südwesten der Haupstadt ist, auf Platz 52. Da sich dort aber neben dem „Schloss“ mit dem Boulevard Berlin, dem Forum Steglitz sowie dem Schloss-Straßen-Center noch drei weitere große Einkaufszentren mit einer „zusätzlichen“ Gesamtmietfläche von 90.000 m² in direkter Nachbarschaft befinden, gibt es dort auch ein Flächenüberangebot, was sich im Umkehrschluss auf die Mieterlöse auswirkt. Das Shopping Center „Das Schloss“ verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 42.000 m², hinzukommen 564 Parkplätze. Es ist nahezu vollvermietet. Zu den 95 bonitätsstarken Mietern gehören u.a. Media Markt, H&M, Anson’s und Rewe. Das Fondsmanagement von Deka sieht vor allem weitere Wachstumschancen durch die aktuelle Umnutzung der benachbarten Büroliegenschaft „Steglitzer Kreisel“ in Wohnungen [Wohnungen statt Büros - Umbau des Steglitzer Kreisels beginnt].



Das Wealthcap-Fondsmanagement hatte den Anlegern im Mail letzten Jahres aufgrund der positiven Marktlage in den Metropolen den Verkauf der Immobilien empfohlen. Nach dem Verkauf hält der in 2005 aufgelegte Fonds WealthCap HFS Deutschland 10 damit nur noch das Büro- und Einkaufszentrum „Bahnhofspassagen Potsdam“ im Bestand, dessen Verkauf aber spätestens für Anfang 2019 geplant ist.