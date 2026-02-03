Deka schließt Verkauf der Edison Höfe in Berlin ab

Deka Immobilien hat den Verkauf des Büro- und Geschäftsensemble Edison Höfe in Berlin-Mitte aus dem Sondervermögen des Offenen Immobilienfonds WestInvest ImmoValue abgeschlossen. Der Deal mit dem britischen Investor Attestor war im vergangenen Herbst unterzeichnet worden [wir berichteten]. Mit dem Verkauf nutze das Fondsmanagement des WestInvest ImmoValue eine Marktchance, um die Liegenschaft nach fast 13 Jahren deutlich über dem Ankaufspreis zu veräußern

.

Der Komplex in der Invalidenstraße 116-119/Schlegelstraße 26, 26A-C besteht aus insgesamt acht Büro- und Geschäftsgebäuden mit einer vermietbaren Fläche von 27.700 qm und 129 Parkplätzen. Er setzt sich aus dem 2012 fertig gestellten Neubau Torhaus und dem ehemaligen Fabrikgebäude der AEG zusammen, das 1880 errichtet und zwischen 2002 bis 2004 kernsaniert sowie aufgestockt wurde.



Neben den Edison Höfen hatte Attestor Capital sich zeitgleich auch das Berliner Büroobjekt Schönhauser Tor aus dem Bestand von Deka Immobilien gesichert. Das Bürogebäude mit einer Nutzfläche von über 16.000 m² gehört zum offenen Publikumsfonds Deka ImmobilienEuropa. Laut Marktinformationen hat der britische Investor für das Paket rund 240 Mio. Euro bezahlt [wir berichteten].