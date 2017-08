Deka Retail-Fonds feiert Debüt in Frankreich

Die Deka Immobilien GmbH hat einen Einzel­handels­­­komplex in exklusiver Lage von Straßburg vom französischen Immobilienentwickler Altarea Cogedim erworben. Die Liegenschaft wird in das Portfolio des Sektorenfonds WestInvest TargetSelect Shopping eingebracht, der mit diesem Ankauf den Markteintritt in Frankreich vollzieht. Damit befinden sich nun elf Objekte in sechs Ländern im Portfolio des Fonds. Zuletzt hatte der Fonds seine Kaufoption für die zweite Bauphase des norwegischen Shopping Centers „Bekkestua Senter“ nahe Oslo gezogen [Deka Immobilien nutzt Kaufoption in Norwegen].

Der jüngste Ankauf in Frankreich umfasst Teile der historischen Gebäude L'Aubette und Petite Boucheries aus dem 18. Jahrhundert. Die beiden Häuser waren ursprünglich durch eine enge Gasse voneinander getrennt und wurden im Rahmen einer umfassenden Renovierung 2008 durch eine überdachte Glaskonstruktion miteinander verbunden und ihrer heutigen Nutzung zugeführt. Die rund 8.500 m² vermietbare Fläche untergliedert sich in rund 5.700 m² Einzelhandel und rund 2.800 m² Hotel. Die Flächen sind langfristig und vollständig an zehn Nutzer vermietet, wobei Apple und Zara Hauptmieter sind. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



Die Immobilie dominiert den zentralen Place Kléber und liegt somit im Herzen der Grand-Île, dem historischen Zentrum von Straßburg. Hier konzentrieren sich die wichtigsten Sehenswürdigkeiten und das bedeutendste Einkaufsviertel der Stadt. Die Grand-Île wurde 1988 zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt.