Deka kauft sich im World Trade Center ein

WTC Dresden

Der Büromarkt in der sächsischen Landeshauptstadt performt hervorragend [Ostdeutsche Büroimmobilienmärkte weiterhin mit attraktivem Renditepotenzial], Grund genug für die Deka Immobilien mit einem größeren Investment einzusteigen. Für das Liegen­schaftsvermögen des offenen Immobilien-Publikumsfonds WestInvest InterSelect hat das Unternehmen jetzt sechs von insgesamt acht Gebäud­e­teilen des World Trade Center (WTC) gekauft. Verkäufer ist ein von J.P. Morgan gemanagter Immobilienfonds, der das Büroensemble bereits seit 2008 hält. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der zweite Deal in Kürze: denn erst im März hatte sich Polis Immobilien eins der acht WTC-Gebäude in der Rosenstraße von einem spanischen Investor gesichert [Polis nutzt Aufwärtstrend am Büromarkt Dresden].

.

Die angekauften Gebäudeteile sind voll vermietet und haben eine Gesamtmietfläche von 73.300 m². Davon entfallen 45.100 m² auf Büroflächen, 12.100 m² auf ein Hotel und 10.100 m² auf Einzel­handels­flächen. Der Rest verteilt sich auf Theater- und Lagerflächen. Größter Büromieter ist die Landeshauptstadt Dresden. Einziger Hotelmieter ist das Vier-Sterne-Hotel „Elbflorenz„ mit 214 Zimmern. Darüber hinaus besitzt das Objekt eine Tiefgarage mit 944 PKW-Stellplätzen. Die in der Innenstadt liegende Immobilie verfügt über die Nachhaltig­keits­zertifizierung BEEAM-In Use „Very Good“.



„Mit dem Ankauf sichert sich der Fonds ein über die Stadtgrenzen hinaus bekanntes Landmark-Building an einem renommierten Wirtschaftsstandort in Ostdeutschland“, so die Deka.