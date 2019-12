Deka kauft Startobjekt in London für neuen Immobilienfonds

Deka Immobilien hat für rund 62 Mio. britische Pfund das Büroobjekt „51 Moorgate“ in London erworben. Verkäufer ist eine Gesellschaft der Skanska Project Development Limited. Die Liegenschaft wurde mit Fertigstellung im Oktober 2019 in Neubauqualität hochwertig revitalisiert und um ein siebtes Stockwerk erweitert. Sie bietet eine vermietbare Fläche von rund 4.300 m² und ist vollständig und langfristig an die Skanska UK plc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des schwedischen Bauunternehmens Skanska AB, vermietet. Sie ist nahe der Bank of England im Londoner Büroteilmarkt City angesiedelt und hervorragend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die Immobilie wurde mit dem britischen Gütesiegel für nachhaltiges Bauen BREEAM mit „Excellent“ zertifiziert.

.

„51 Moorgate“ ist das Startobjekt des im Dezember 2019 aufgelegten Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienMetropolen, der sich ausschließlich an Privatanleger richtet. Der Vertriebsstart erfolgt am 2. Januar 2020. Das neue Sondervermögen soll weltweit währungsgesichert in Gewerbeimmobilien in dynamisch wachsenden Metropolen investieren. Dabei werden die Zielinvestitionsmärkte über ein Städte-Selektionsmodell ausgewählt, welches sich an den langfristigen Wachstumstreibern – Globalisierung, Urbanisierung, Ökologie und neue Arbeitswelten – ausrichtet.



Das Startportfolio soll in Kürze mit zwei weiteren Investitionen aufgebaut werden.