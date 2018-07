Deka kauft Pariser Metropolitan von JP Morgan für 250 Mio. Euro

Die Deka Immobilien GmbH hat die Büroimmobilie „Metropolitan“ (23 rue Philibert Delorme) in Paris erworben. Verkäufer ist ein von JP Morgan Asset Management gemanagter Fonds. Das im 17. Arrondissement liegende Gebäude wird in den Offenen Immobilienfonds WestInvest InterSelect eingebracht. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, aber laut Kreisen lag dieser bei über 250 Mio. Euro. Mit dieser Akquisition ist Deka bereits der zweite deutsche Fondsmanager, der binnen der letzten drei Monaten in der französischen Metropole im dreistelligen Millionenbereich eingekauft hat. Erst Ende März gab Union Investment den Kauf der Büroimmobilie Euro Alsace bekannt, für die die Hamburger 140 Mio. Euro bezahlt haben [Commerz Real verkauft Pariser „Euro Alsace“ für 140 Mio. an Union Investment].

.

JP Morgan hatte das 1956 errichtete Bürogebäude in 2015 von GDF Suez erworben, die die ehemalige Zentrale der Tochter Gaz de France nach deren Umzug in ein neues Bürogebäude am Markt platzierten. JP Morgan ließ das in die Jahre gekommene Gebäude in der Folge umfassend renovieren. Durch die Lage zwischen den etablierten Büroteilmärkten Clichy-Batignolles und Porte Maillot verfügt das Objekt über eine hervorragende Anbindung an den öffentlichen Nah­verkehr. Es umfasst eine vermietbare Fläche von rund 22.000 m² sowie 371 Stellplätze und ist inzwischen vollständig sowie langfristig an vier Nutzer vermietet. Hauptmieter ist der New Yorker Kosmetikkonzern Coty. Das Multi-Tenant-Gebäude strebt das BREEAM „Very Good“-Zertifikat an. Zudem ist die Immobilie bereits mit dem französischen Bau­standard HQE zertifiziert.