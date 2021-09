Deka kauft Log Plaza Brandenburg 1 von Invesco

Deka Immobilien erwirbt für das Portfolio des Offenen Immobilienfonds Deka-ImmobilienMetropolen die Liegenschaft Log Plaza Brandenburg 1 im Güterverteilzentrum (GVZ) Großbeeren von Invesco. Der Assetmanager hatte das Logistikzentrum, das von Alcaro Invest errichtet worden ist, seit Mitte 2018 in seinem Bestand [wir berichteten].

.

Das moderne Logistikzentrum „An der Anhalterbahn 6 in Großbeeren“, das südlich der Stadtgrenze zu Berlin unweit vom neuen Flughafen Schönefeld liegt, wurde in zwei Bauabschnitten 2015 und 2017 fertig gestellt. Es bietet rund 91.500 m² vermietbare Fläche sowie 1.000 Parkplätze. Das Objekt ist vollständig und langfristig an den Online-Modehändler Asos vermietet. Das Logistik­zentrum befindet sich an einem der größten Güterumschlagsplätze Europas und verfügt entsprechend über eine sehr gute Verkehrsanbindung. Die Immobilie wurde mit dem britischen Gütesiegel für nachhaltiges Bauen BREEAM mit „Good“ zertifiziert.



Mit dieser Transaktion erweitert das Fondsmanagement das Portfolio des Deka-ImmobilienMetropolen um die Sparte Logistik sowie ein zweites attraktives Objekt in Berlin.