Deka kauft für 36 Mio. Premier Inn-Hotelprojekt in Dublin

Deka Immobilien hat im Rahmen eines Forward Deals das Hotelprojekt „Premier Inn“ von Bain Capital erworben. Laut Markinformationen lässt sich der Fondsmanager das neue Investment in Dublin rund 36 Mio. Euro kosten.

Das Hotelprojekt, das von Carey Issuer DAC, einem Tochterunternehmen von Bain Capital errichtet wird, liegt im Stadtteil Liberties (Dublin 8), in dem auch kürzlich Patrizia rund 60 Mio. Euro investiert hat [wir berichteten], und ist Teil des Projekts Newmarket Yards. Das Premier Inn wird nach Fertigstellung in 2023 insgesamt 151 Zimmer auf den Markt bringen, zudem gehören drei Einzelhandelseinheiten zum Hotelkomplex.



Mit seiner jüngsten Akquisition baut Deka Immobilien sein Büro- und Hotelportfolio in Irland weiter aus. Der Fondsmanager gehört mit zu den aktivsten Käufern auf der grünen Insel. Neben einigen großvolumigen Bürodeals [wir berichteten] in den letzten Jahren, wächst auch der Hotelbestand sukzessive. Hier hatte der Fondsmanager u.a. das Clayton Hotel Charlemont in 2020 für 65 Mio. Euro [wir berichteten] sowie das Marker Hotel in 2019 für 134 Mio. Euro erworben.



Beim Deal mit Bain Capital wurde Deka Immobilien von Savills und Bain Capital von JLL beratend begleitet.