Deka kauft für £177 Mio. das Clarges von British Land

British Land hat die Landmark-Immobilie Clarges in Mayfair an Deka Immobilien verkauft. Der Kaufpreis beträgt £177 Mio., was laut des britischen Investment Managers 7,6% über der Bewertung vom September 2020 liegt. Deka wird das Ensemble in das Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds WestInvest InterSelect einbringen. Einschließlich „Clarges Mayfair“ befinden sich nun vier Objekte in London im Fonds­bestand.

