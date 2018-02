Deka kauft Einzelhandelsportfolio in Spanien und Portugal

Die Deka Immobilien GmbH hat das „Mistral-Portfolio" mit 16 Einzel­handelsobjekten erworben. Der Textilhändler Zara España S.A. hat die Liegenschaften im Rahmen einer Sale-and-Lease-back-Transaktion veräußert, um sich überwiegend von kleineren Läden zu trennen und sich auf seine Flagship-Stores zu konzentrieren. Acht Immobilien werden in das Liegenschaftsvermögen des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienEuropa und acht in den WestInvest InterSelect eingebracht. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Laut der spanischen Presse soll dieser aber bei etwa 400 Millionen Euro gelegen haben.

Mit 14 Objekten liegt der Schwerpunkt des Portfolios in Spanien, wobei neben Madrid (Calle de Preciados/Calle de Carretas ) und Barcelona (Calle Pelayo) vor allem Immobilien in den Provinz­haupt­städten wie Valencia, Cordoba, Albacete, Palma de Mallorca, Sevilla, San Sebastian, Ciudad Real und Zamora zu dem Paket gehören. Darüber hinaus zählen zwei Gebäude in Lissabon (Rua Augusta und Av. Antonio Augusto de Aguiar) dazu. Die Bestandsimmobilien umfassen eine vermietbare Fläche von fast 34.000 m². Sie sind in sehr guten Einzelhandelslagen angesiedelt und vollständig sowie langfristig an Zara vermietet.



Mit diesem Ankauf nutzt das Fondsmanagement des Deka-ImmobilienEuropa und des WestInvest InterSelect die seltene Gelegenheit, Einzelhandelsobjekte in High-Street-Lagen zu erwerben und gleichzeitig die regionale Diversifikation in Südeuropa zu erhöhen.