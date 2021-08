Deka kauft Dubliner Core-Immobilie für 25 Mio. Euro

Deka Immobilien investiert erneut in die irische Hauptstadt. Nach dem 164 Mio. Euro schweren Ankauf des Riverside IV für den Westinvest ImmoValue [wir berichteten] folgt jetzt der Ankauf eines Core-Assets auf der prominenten Einzelhandelsstraße Grafton Street für 25 Mio. Euro. Das Core-Asset wird in den Offenen Immobilienfonds Deka-ImmobilienMetropolen eingebracht.

Verkäufer des 2016 umfassend revitalisierten Büro- und Geschäftshauses 26/27 Grafton Street ist der britische Vermögensverwalter Aviva Investors. Das Gebäude umfasst eine vermietbare Fläche von rund 1.750 m² und ist vollständig und langfristig an zwei Nutzer vermietet. Hauptmieter ist H&M Hennes & Mauritz (Ireland), der die Einzelhandelsfläche von mehr als 900 m² für seine Marke &Other Stories nutzt. Die Bürofläche in den oberen drei Etagen belegt der Personaldienstleister Hays Specialist Recruitment.



Der Deka-ImmobilienMetropolen richtet sich ausschließlich an Privatanleger und investiert weltweit währungsgesichert in Gewerbeimmobilien in dynamisch wachsenden Metropolen. Dabei werden die Zielinvestitionsmärkte über ein Städte-Selektionsmodell ausgewählt, das sich an den langfristigen Wachstumstreibern – Globalisierung, Urbanisierung, Ökologie und neue Arbeitswelten – ausrichtet. Mit diesem Investment erweitert das Fondsmanagement das Portfolio des Deka-ImmobilienMetropolen um ein modernes Gebäude mit High-Street Retail, das langfristige Einnahmen ermöglicht und einen Beitrag zur weiteren sektoralen Diversifizierung leistet.