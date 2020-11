Deka kauft Baggot Plaza in Dublin für über 141 Mio. Euro

Deka Immobilien hat das Dubliner Bürogebäude Baggot Plaza von Kennedy Wilson erworben. Der Kaufpreis lag bei rund 141 Mio. Euro (165,4 Mio. USD), was einer Nettoanfangsrendite von 4% entspricht.

Kennedy Wilson hatte das 92.000 m² große Gebäude in der Upper Baggot Street im Jahr 2013 erworben und sanierte und erweiterte die aus den 70er-Jahren stammende Immobilie in den darauffolgenden Jahren. Der Erweiterungsbau umfasste rund 37.700 m², einschließlich eines dreifach hohen Atriums und erhielt eine LEED-Gold-Zertifizierung. Mieter der Immobilie ist die Bank of Ireland, die im Juli 2016 einen 25-jährigen Mietvertrag, für den Standort unterzeichnete.



Mit dem Kauf des Baggot Plaza hat die Deka Immobilien bereits ihren dritten großen Deal in der irischen Hauptstadt in den vergangenen 12 Monaten getätigt. Im Mai erwarb der Fondsmanager ein 4-Sterne-Haus für rund 65 Mio. Euro [wir berichteten] und Ende 2019 für rund 153 Mio. Euro das Bürogebäude „The Reflector“ erworben [wir berichteten].