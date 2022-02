Deka investiert 802 Mio. Dollar in Seattle

Die Deka Immobilien schließt ihre bisher größte Einzeltransaktion außerhalb Deutschlands ab und erwirbt für insgesamt 802 Mio. US-Dollar den aus vier Gebäudekörpern mit 59.000 m² Mietfläche bestehenden Google Campus in erster Reihe am Lake Union in Seattle.

.

Die beiden hochwertigen und benachbarten Gebäude­paare „Lakefront Blocks 25 & 31“ wurden von dem in Seattle ansässigen Immobilienunternehmen Vulcan Real Estate veräußert. Block 25 soll im Rahmen eines Joint Ventures in die Offenen Immobilienfonds Deka-ImmobilienGlobal (60 Prozent) und Deka-Immobilien-Metropolen (40 Prozent) eingebracht werden. Block 31 ist vollständig für das Portfolio des Deka-ImmobilienGlobal bestimmt.



Das aus den beiden strukturell voneinander getrennten Gebäudepaaren Lakefront Block 25 und Lakefront Block 31 bestehende Ensemble wurde 2019 fertiggestellt. Block 25 umfasst mehr als 30.000 m² vermietbare Fläche sowie 345 Parkplätze und ist langfristig nahezu vollständig an Google LLC vermietet. Der Internetkonzern ist auch in Block 31 mit insgesamt rund 29.000 m² und 274 Parkplätzen für die nächsten Jahre Hauptmieter.



„Wir suchen für unsere Fonds Immobilien in Lagen von hoher Qualität, die dem veränderten Nutzerverhalten entsprechen. Der Standort South Lake Union entspricht unserer Vorstellung von zukunftsorientierten Immobilien­standorten“, sagt Driss Oualkadi, Leiter An- und Verkauf Nord- und Südamerika bei der Deka Immobilien.



Die „Lakefront Blocks 25 & 31“ befinden sich im Norden des Teilmarkts South Lake Union, der an den Central Business District von Seattle angrenzt. Sie sind unmittelbar am Südufer des Lake Union angesiedelt und verfügen über eine hervorragende Verkehrsanbindung. South Lake Union ist ein prosperierender Standort, der eine Reihe von bedeutenden Technologie- und Biotech-Unternehmen beheimatet. Der Stadtteil gilt als international bekanntes Vorbild in Sachen Innovation, Nachhaltigkeit und bietet Erwerbstätigen eine attraktive Kombination von Wohnen, Arbeiten und Freizeitgestaltung.



Die Gebäude sind mit dem Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-Standard Gold für „Core & Shell“ und dem „Salmon Safe“ Siegel zertifiziert, welches die nachhaltige Nutzung von Wasser und Land bewertet. Die Mietflächen wurden für das Tech-Unternehmen Google nach modernsten Maßstäben hochwertig ausgebaut und versinnbildlichen das New Work Konzept mit hoher Flexibilität, neuester Technologie in der Ausstattung und zahlreichen kreativen Arbeits- und Sozialflächen.



Die Transaktion ermöglicht es dem Deka-ImmobilienGlobal und dem Deka-ImmobilienMetropolen das jeweils bestehende US-Portfolio weiter zu diversifizieren und um ein modernes und energetisch nachhaltiges Investment zu ergänzen. Beide Immobilienfonds werden darüber hinaus von einem stabilen Cashflow profitieren können.