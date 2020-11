Deka investiert 80 Mio. in Pariser Zentrale von Adidas

Die Deka Immobilien hat für rund 80 Mio. Euro ein erstklassiges Büro­gebäude von der AG Real Estate in Paris erworben. Das Gebäude hat eine Fläche von rund 3.400 m² und ist vollständig an den Sportartikelhersteller Adidas vermietet, der sowohl Open-Space-Arbeitsplätze als auch professionelle Showrooms zur Warenpräsentation für BtoB-Kunden nutzt. Adidas hatte Ende 2016 einen Mietvertrag über sechs Jahre mit AG Real Estate für den Standort abgeschlossen. Zu weiteren Details bezüglich des Mietvertrags wollte Deka zu diesem Zeitpunkt aber keine Auskunft geben.

Das Objekt befindet sich im lebhaften Geschäfts­viertel zwischen Oper und Börse im 9. Arrondissement, in der Nähe des Bahnhofs Saint-Lazare. Die Immobilie wurde mit dem Gütesiegel für nachhaltiges Bauen BREEAM „Very Good“ und dem Umweltsiegel NF HQE Renovation „Excellent“ zertifiziert. Die Liegenschaft „Theodore“ aus dem 19. Jahrhundert wurde 2015 bis 2017 mit Blick auf eine effiziente Flächennutzung nach internationalen Marktstandards und unter Erhalt des historischen Charakters vollständig in ein modernes multifunktionales Büroobjekt umstrukturiert.



Das Objekt wird in den Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienMetropolen (DIM) eingebracht. Ende Dezember 2019 hatte die Deka Immobilien das erste Objekt für den Deka-ImmobilienMetropolen in London erworben, dessen Vertrieb am 2. Januar 2020 startete. Das neue Sondervermögen richtet sich ausschließlich an Privatanleger und soll weltweit währungsgesichert in Gewerbeimmobilien in dynamisch wachsenden Metropolen investieren. Dabei werden die Zielinvestitionsmärkte über ein Städte-Selektionsmodell ausgewählt, welches sich an den langfristigen Wachstumstreibern – Globalisierung, Urbanisierung, Ökologie und neue Arbeitswelten – ausrichtet. Nach Investitionen in Dublin und Berlin sichert sich das Fondsmanagement des DIM mit dem Einstieg in einer weiteren Metropole eine Immobilie, die kontinuierliche Einnahmen und langfristiges Mietsteigerungspotenzial verspricht.