Deka Immobilien wächst stabil weiter

Die Deka Immobilien setzt ihren Wachstumskurs fort. Bis zum Jahresende 2021 stieg das verwaltete Immobilienvermögen um 4,5 Mrd. Euro auf 47 Mrd. Euro an. Gleichzeitig verzeichnete die Deka im vergangenen Jahr eine unverändert hohe Nachfrage nach ihren Immobilienfonds für institutionelle sowie für Privatanleger. Diese Entwicklung hält auch 2022 an: So lag die Nettovertriebsleistung im Retailbereich in den ersten vier Wochen bei rund 600 Mio. Euro. Davon stammten 290 Mio. Euro aus der Wiederanlage von Ausschüttungen.

.

„Im zweiten Corona-Jahr haben Anleger weiter in unsere Immobilienfonds investiert und wir konnten die versprochenen Renditen erwirtschaften“, sagt Dr. Matthias Danne, Asset Management-Vorstand der Deka.



Transaktionsvolumen bei 4,4 Mrd. Euro

2021 bewegte sich das An- und Verkaufsvolumen mit 4,4 Mrd. Euro weiter auf einem hohen Niveau. Durch die Anpassung der Ankaufsprozesse, indem die Deka verstärkt auf lokale Gutachter zurückgriff, konnten Investitionen auch in Ländern durchgeführt werden, die von strengen Lockdowns betroffen waren. Ein Beispiel dafür ist der Erwerb eines Einzelhandels­objektes im japanischen Osaka im Frühjahr 2021. Von den 4,4 Mrd. Euro Gesamtvolumen entfielen 3,7 Mrd. Euro auf Ankäufe und 700 Mio. Euro auf Verkäufe. Die Retailfonds erwarben 20 Objekte für 2,7 Mrd. Euro und trennten sich von neun Immobilien für 500 Mio. Euro. Die institutionellen Fonds kauften 19 Objekte für 1 Mrd. Euro an und verkauften sieben Immobilien für insgesamt 200 Mio. Euro.



Retailfonds mit stabiler Wertentwicklung

Die Offenen Immobilienfonds für Privatanleger der Deka haben die Auswirkungen der Corona-Krise weiter gut verkraftet. Die Wertentwicklung lag 2021 zwischen 1,5 und 2,5 Prozent und damit auf dem Niveau vom Vorjahr. Für das Jahr 2022 rechnet die Deka mit ähnlichen Renditen.



Total Assets steigen auf 50,2 Mrd. Euro

Die Total Assets erhöhten sich zum Jahresende 2021 um 4,5 Mrd. Euro auf 50,2 Mrd. Euro. Davon entfielen 35,5 Mrd. Euro auf den Retail- und 14,8 Mrd. Euro auf den institutionellen Bereich. Die Nettovertriebsleistung lag 2021 bei 3,7 Mrd. Euro, davon entfielen 1,2 Mrd. Euro auf den institutionellen Bereich.



Zertifizierungsquote klettert auf 74 Prozent

Eine zentrale Rolle im Nachhaltigkeitsverständnis der Deka Immobilien nimmt die Zertifizierung von Fondsobjekten ein. Ende 2021 lag die Zertifizierungsquote bezogen auf das gesamte Immobilienvermögen der Deka Immobilien bei rund 74 Prozent. Mittlerweile beachten alle fünf Retailfonds der Deka Immobilien systematisch ESG-Kriterien und sind nach Artikel 8 der Offenlegungsordnung klassifiziert.



Vermietungsquote bei 95,4 Prozent

Die Vermietungsleistung lag 2021 durch Mietvertragsabschlüsse mit einem Netto-Jahresmietvolumen von 360 Mio. Euro auf einem hohen Niveau. Hinzu kamen noch Abschlüsse im Zuge von Nachverhandlungen durch die Corona-Krise mit einem Volumen von 153 Mio. Euro. Die Vermietungs­quote im Gesamtportfolio lag Ende des Jahres 2021 bei 95,4 Prozent.



Neugeschäft von 2,9 Mrd. Euro

In der Immobilienfinanzierung belief sich das Neugeschäftsvolumen 2021 auf 2,9 Mrd. Euro (inklusive 300 Mio. Euro Prolongationen). Das Aus­platzierungsvolumen lag bei 400 Mio. Euro. Davon entfielen rund 300 Mio. Euro auf Unternehmen innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe.