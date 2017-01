Deka Immobilien verlängert mit Unitymedia auf 19.000 m² in Köln

Hubertushof

Die Deka Immobilien GmbH konnte noch vor Jahresabschluss ihren Bestandsmieter im Hubertushof, die Unitymedia GmbH, von der langfristigen Verlängerung ihres Mietvertrags überzeugen und hat damit einen der größten Abschlüsse am Kölner Büromarkt 2016 getätigt. Der Kabelnetzbetreiber und Anbieter von Medien- und Kommunikationsdiensten wird die Single-Tenant-Immobilie Aachener Straße 748-750 im Kölner Westen weiterhin als Firmenzentrale nutzen und hat hierfür rund 15.900 m² Bürofläche sowie 3.500 m² Lagerfläche prolongiert. Der neue Mietvertrag tritt Ende 2018 in Kraft. Die im Stadtteil Müngersdorf direkt gegenüber dem Stadion des 1. FC Köln gelegene 5-geschossige Büroimmobilie gehört seit seiner Fertigstellung in 1997/98 zum Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienEuropa und ist mit dem Abschluss weiterhin voll vermietet.

.

Gipfelsturm in Köln

Dieser Großdeal sowie zahlreiche in 2016 gelaufene große Neuvermietungen mit über 12.000 m² zeigen die hohe Dynamik in der Domstadt. Mit einem vorläufigen Ergebnis von rund 410.000 m² Flächenumsatz schloss der Büromarkt das Jahr 2016 ab. Damit wurde die seit dem Jahr 2011 stehende Bestmarke von gut 330.000 m² erheblich übertroffen. Verglichen mit 2015 legte der Markt gar um 41 Prozent an Vermietungsleistung zu. Die hohe Nachfrage und das knappe Angebot an attraktiven Flächen in innerstädtischer Lage haben 2016 zu der bereits angekündigten Preiserhöhung geführt. Das Mietniveau ist sowohl im Top-Segment als auch im Marktdurchschnitt gestiegen [Kölner Büromarkt: Besser geht´s kaum].



Laut Florian Schmidt, Leiter Unternehmensbereich Büroimmobilien bei Greif & Contzen, zeichnet es sich ab, dass 2017 aus Sicht der Projektentwickler ein spannendes Jahr werden wird. Eine Reihe von Bürogebäuden wird fertiggestellt und in Deutz sowie an den Ringen beginnen in prominenter Lage Neubaumaßnahmen. Zudem steht für mehrere Areale in Köln-Mülheim der Abschluss der Planungsphase an.