Deka Immobilien vermietet 8.300 m² in Melbourne

Die Deka Immobilien GmbH hat einen neuen Mietvertrag über fast 8.300 m² Bürofläche im australischen Melbourne abgeschlossen. Der Anbieter für Co-Working JustCo aus Singapur hat sich mit diesem Vertrag seine größte Fläche in Australien gesichert. Das rund 42.000 m² umfassende Büro- und Geschäftshaus 15 William Street ist nun voll vermietet.

Das Hochhaus befindet sich in sehr guter Lage im westlichen Central Business District in unmittelbarer Nähe zum Yarra River und der Southbank. Es ist nur einen Block von der Collins Street, der Hauptstraße in Melbourne, entfernt. Die Liegenschaft wurde 2009 für rund 95 Mio. Euro für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienGlobal erworben [wir berichteten]. Sie ist mit vier NABERS-Sternen zertifiziert. Das Bewertungssystem für Energie­effizienz und Umweltbelastung wurde 1999 in Australien zur einheitlichen Bewertung von Gebäuden geschaffen. Die bestmögliche Wertung beträgt fünf Sterne.