Deka Immobilien vermietet 5.000 m² Bürofläche in Frankfurt

Die Deka Immobilien hat einen neuen Mietvertrag über rund 5.000 m² Bürofläche im Objekt Occidens in Frankfurt am Main abgeschlossen. Die deutsche Prüfungs- und Beratungsgesellschaft RSM Ebner Stolz hat die Flächen angemietet. Das rund 10.000 m² große Bürogebäude ist in der Bockenheimer Landstraße 43-49 im Frankfurter Westend angesiedelt. Es zählt zum Portfolio des Offenen Immobilienfonds WestInvest ImmoValue, der sich ausschließlich an institutionelle Investoren richtet. Die Liegenschaft ist mit dem DGNB Gütesiegel Gold für nachhaltiges Bauen zertifiziert.

.