Deka Immobilien verkauft im Großraum Paris an Nexity

Dieses Mal läuft der Deal umgekehrt: Hatte die Deka Immobilien GmbH bis dato dem Projektentwickler Nexity seine Gebäude abgekauft [wir berichteten], übernehmen die Franzosen dieses Mal ein Büroobjekt aus dem Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds WestInvest InterSelect, um diese wieder auf Vordermann zu bringen. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Die Liegenschaft „Le Colisée“ in der 75, Rue Fructidor / 67, Rue Arago liegt in Saint-Ouen direkt an der nördlichen Stadtgrenze von Paris. Sie umfasst eine vermietbare Fläche von mehr als 13.000 m² von der über 60 Prozent leer steht. Sämtliche Mietverträge laufen binnen der nächsten Monate aus. Außerdem gehören 251 Parkplätze zum Gebäude. DieDas Bürohaus wurde 1996 fertig gestellt und zählte rund 17 Jahre zum Portfolio des WestInvest InterSelect. Der zuletzt ausgewiesene Verkehrswert lag bei rund 64 Mio. Euro.



Mit dieser Transaktion nutzt das Fondsmanagement die hohe Nachfrage auf dem Investmentmarkt und verjüngt gleichzeitig die Altersstruktur des Portfolios.