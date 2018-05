Deka Immobilien verkauft Bürogebäude bei Paris

Die Deka Immobilien GmbH hat für 71,5 Mio. Euro das Bürohaus „Le Magnum“ in der 1 Rue Pasquier bei Paris veräußert. Patron Capital Partners, ein in London ansässiger Real Estate Manager, hat das Gebäude aus dem Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienEuropa erworben. Die Liegenschaft in Levallois-Perret im Nordwesten von Paris wurde 1994 errichtet und 2008/2009 saniert. Das Objekt umfasst eine vermietbare Fläche von insgesamt 10.550 m² sowie 235 Parkplätze und ist noch bis Mitte 2019 an L’Oréal vermietet.

.

Das Fondsmanagement nutzt den günstigen Verkaufszeitpunkt und trennt sich nach 18 Jahren Haltedauer mit Gewinn von dem nicht mehr strategiekonformen Objekt.