Union Investment und Deka Immobilien unterstützen IREBS Institut

Die beiden großen Marktplayer Union Investment Real Estate und Deka Immobilien engagieren sich an der IREBS, dem Institut für Immobilienwirtschaft der Universität Regensburg, um die Forschung im Bereich Risiko- und Steuerungssysteme voranzutreiben.

Union Investment verlängert Engagement

Die Union Investment wird ihr Engagement an der IREBS fortsetzen am Lehrstuhl für Immobilienfinanzierung ein Promotionsstipendium für Studenten drei Jahre finanzieren. Laut Dr. Christoph Schumacher, Geschäftsführer der Union Investment Institutional Property GmbH, verspricht sich das Unternehmen von der Förderung wesentliche Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des eigenen Risikomanagementsysteme im Immobilienbereich.



Deka finanziert erstmals Promotionsstelle

Auch für Deka Immobilien steht das Risikomanagement im Blickpunkt des Engagements. In diesem Zuge hat der Fondsmanager die Finanzierung einer halben Promotionsstelle übernommen. „Von der Verbindung zwischen Praxis und Theorie versprechen wir uns wichtige Impulse für die Überprüfung und Weiterentwicklung unserer internen Risiko- und Steuerungssysteme“, sagt Burkhard Dallosch, Geschäftsführer der Deka Immobilien.