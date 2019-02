Deka Immobilien trennt sich von „Fritz“

Die Deka Immobilien GmbH hat das Bürohaus „Fritz“ in Düsseldorf an Westbrook Partners veräußert. Die Liegenschaft stammt aus dem Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienEuropa. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit dieser Transaktion nutzt das Fondsmanagement die gute Marktphase, um eine nicht mehr strategiekonforme Immobilie nach rund 25 Jahren Haltedauer mit Gewinn zu verkaufen.

Die Deka Immobilien hatte das Bürohaus in der Fritz-Vomfelde-Straße 14-20 im Jahr 1993 als Neubau erworben. Es setzt sich aus vier Gebäudeteilen zusammen und umfasst eine vermietbare Fläche von fast 17.000 m² und rund 300 Parkplätze. Das Objekt „Fritz“ liegt am Düssel­dorfer Bürostandort Seestern, der über eine gute Verkehrs­anbindung verfügt. Zuletzt hatten im September die Itochu Deutschland GmbH [wir berichteten] und im vergangenen Februar die KYB Europe GmbH [wir berichteten] Büroflächen in dem Gebäude angemietet.