Trotz der schwierigen Marktlage sieht sich Deka Immobilien gut aufgestellt: Das Unternehmen tätigte im vergangenen Jahr An- und Verkäufe in Höhe von 3,1 Mrd. Euro und konnte sein Immobilienvermögen auf 50 Mrd. Euro steigern, was einem Anstieg von 3 Mrd. Euro entspricht. Dies teilte das Unternehmen heute mit.

