Deka Immobilien sichert sich Haus 1 und 2 des „Weißen Quartiers“ in München

Deka Immobilien hat die Häuser 1 und 2 des „Weißen Quartiers“ in München von InfraRed Capital Partners und der Allgemeine Südboden erworben. Das rund 22.250 m² Bürofläche umfassende Haus 1 wird in das Portfolio des für institutionelle Anleger konzipierten offenen Immobilienfonds WestInvest ImmoValue eingebracht. Haus 2 mit rund 7.640 m² Bürofläche wird Teil des Spezialfonds Domus-Deutschland-Fonds Nr. 2.



.

Das „Weiße Quartier“ wurde 1992 als ehemaliger Siemens-Campus errichtet und wird derzeit umfassend revitalisiert. Haus 1 bildet das Entrée zum neu positionierten Campus. Die Immobilie umfasst Rechte für 251 Stellplätze in einem benachbarten Parkhaus. Das Haus 2 bietet eine Dienstbarkeit für 83 Parkplätze ebenfalls im benachbarten Parkhaus. Die Liegenschaft ist über langlaufende Verträge an zwei Parteien vermietet.



Das „Weiße Quartier“ liegt östlich der Münchner Innenstadt innerhalb des Mittleren Rings und verfügt über eine sehr gute Verkehrsanbindung. Die Lage zählt zu den Bürostandorten im Münchner Osten, die - beginnend mit dem Werksviertel direkt am Ostbahnhof bis hin zum Ankaufsgegenstand - derzeit einen starken Aufschwung erleben. Beide Gebäude haben eine WiredScore Gold-Zertifizierung für ihre digitale Gebäude-Infrastruktur erhalten.



Die Objekte sind nahezu vollständig vermietet. Größter Mieter mit insgesamt rund 9.100 m² in beiden Häusern wird der Freistaat Bayern. Darüber hinaus konnten unter Vermittlung von JLL im Haus 1 in der St.-Martin-Straße 72+82 bereits im vergangenen Jahr langfristige Mietverträge mit Dassault Systèmes 3DExcite GmbH (6.300 m²), Pearson Deutschland GmbH (2.450 m²) und Diva-e Platforms GmbH (7.160 m²) abgeschlossen werden. Die PPRO Holding GmbH (3.400 m²) wird Flächen im Haus 2 in der St.-Martin-Straße 74 belegen [wir berichteten]. Der Bezug der ersten Mieter ist bereits erfolgt.



Das vormals von Siemens und Infineon genutzte Areal wird durch InfraRed und Allgemeine Südboden seit 2018 neu entwickelt und revitalisiert. Insgesamt entstehen dabei vier Multi-Tenant-Bürohäuser mit rund 61.000 m².



JLL war bei dieser Transaktion für die Verkäuferseite im Rahmen eines exklusiven Alleinvermarktungsauftrags beratend und vermittelnd tätig. Die rechtliche Beratung des Verkäufers erfolgte durch Bryan Cave Leighton Paisner. Für den Käufer war GSK Stockmann beratend tätig. Über den Kaufpreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.