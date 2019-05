Deka setzt auf CO2-Reduzierung durch intelligente Gebäudetechnik

Die Deka Immobilien baut ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten aus und setzt dabei künftig auch auf smarte Daten sowie künstliche Intelligenz bei der Gebäudetechnik. Zusammen mit dem Technologieunternehmen MeteoViva werden innerhalb der nächsten drei Jahre mindestens 100 Immobilien aus dem Deka-Portfolio weltweit mit der patentierten MeteoViva Climate-Technologie ausgestattet. Diese verknüpft das Raumklima mit einem effizienten Gebäudebetrieb. „Mit dem Einsatz der intelligenten Gebäudetechnik reduzieren sich die CO2-Emissionen unserer Fondsobjekte. Damit leisten wir einen aktiven Beitrag zur Erreichung der CO2-Klimaziele im Rahmen des Weltklimaabkommens. Unsere Mieter profitieren von einer besseren Raumatmosphäre und den Energieeinsparungen“, sagt Burkhard Dallosch, Geschäftsführer der Deka Immobilien.

Um die Verbrauchsdaten der weltweit gelegenen Objekte zentral zu erfassen, nutzt die Deka künftig ein Energiemonitoring-System von MeteoViva. Aus den gesammelten Daten und Vergleichswerten können so weitere Maßnahmen zur Energiereduzierung abgeleitet werden.



MeteoViva verspricht sich von dem umfangreichen Portfolio-Rollout bei der Deka Immobilien den nächsten großen Wachstumsschritt. „Mit der Kooperation unterstreichen wir unsere Führungsposition am Markt als Innovator zur nachhaltigen Gebäudeklimasteuerung und können MeteoViva Climate als die zukunftsweisende Standardlösung für ein smartes technisches Gebäudemanagement in kommerziellen Objekten weiter etablieren“, sagt Dr. Jan Scheffler, Geschäftsführer von MeteoViva. Die Zusammenarbeit werde zudem wertvolle Erkenntnisse liefern, wie sich die MeteoViva Produkte für den konkreten Bedarf von Portfolio-Kunden weiter optimieren lassen.