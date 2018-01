Deka Immobilien setzt Anker in der Schweiz

Nur New York City kann weltweit mehr internationale Organisationen in seinen Stadtgrenzen zählen: UNO, WIPO und WHO residieren ebenso in Genf wie WTO, CERN und viele andere. 175 diplomatische Vertretungen weist das Stadtregister aus, die zweitgrößte Stadt der Schweiz ist gleichzeitig der zweitgrößte Finanzplatz der eidgenössischen Republik. Genf gilt global als eine der Städte mit der größten Lebensqualität und den zugleich höchsten Lebenshaltungskosten. Ein ausgewählter Fleck also, den sich die Deka Immobilien GmbH für ihren Markteintritt in die Schweiz ausgesucht hat. Für das Portfolio des Immobilien-Spezialfonds S-Domus-Fonds No.1 haben sich die Frankfurter eine Multi-Tenant-Immobilie im Central Business Distrikt von Genf gesichert.

.

Verkäufer des achtgeschossigen Büro- und Geschäftshaus ist die von internationalen Investoren gehaltene Lachenal Properties S.A.. Vereinbart wurde ein Kaufpreis von 30 Millionen Schweizer Franken (rund 25,64 Millionen Euro). Die 2.500 m² Mietfläche stammen ursprünglich aus dem Jahr 1973, wurden jedoch sowohl in 1995 als auch in 2006 jeweils teilsaniert. Hauptmieter ist die Steuer- und Rechtsberatungsgesellschaft Fidial. Zum Objekt gehört eine Tiefgarage mit 16 Stellplätzen. CBRE hat den Verkäufer beraten.