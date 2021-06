Deka Immobilien kehrt für 135 Mio. Euro nach London zurück

Die Deka Immobilien sichert sich ein weiteres Bürogebäude in London für den Offenen Immobilienfonds Deka-ImmobilienMetropolen. Nach dem Ankauf des Büroobjekt „51 Moorgate“ für 62 Mio. britische Pfund im Jahr 2019 [wir berichteten] kehrt das Unternehmen nun in die britische Hauptstadt zurück und investiert 118 Mio. britische Pfund (ca. 135 Mio. Euro) in das Objekt Bureau, 90 Fetter Lane.

Dabei handelt es sich um ein neuwertiges Bürohaus mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 6.900 m² sowie 130 Fahrrad-Stellplätzen. Es ist langfristig und nahezu vollständig an vier Nutzer vermietet. Der Hauptmieter ist Anheuser-Busch InBev UK, die größte Brauereigruppe der Welt. Verkäufer des Bürogebäudes ist das britische Immobilienunternehmen Evans Randall Investors.



Die 1980 errichtete Liegenschaft wurde 2018 umfassend modernisiert und wurde mit dem britischen Gütesiegel für nachhaltiges Bauen BREEAM mit „Excellent“ zertifiziert. Sie ist in Londons etabliertem Büroteilmarkt Midtown angesiedelt, einer der attraktivsten Bürostandorte in London, da sich dort ein breites Spektrum an Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen angesiedelt hat. In unmittelbarer Nähe des Objektes liegt Farringdon, das über eine hervorragende Infrastruktur verfügt und zu einem der vielfältigsten und blühendsten Bezirke Londons zählt, das immer mehr Büromieter, Wohnprojekte, hochklassige Restaurants und Boutique-Hotels anzieht.



Der Deka-ImmobilienMetropolen richtet sich ausschließlich an Privat­anleger und investiert weltweit währungsgesichert in Gewerbeimmobilien in dynamisch wachsenden Metropolen. Dabei werden die Zielinvestitions­märkte über ein Städte-Selektionsmodell ausgewählt, das sich an den langfristigen Wachstumstreibern – Globalisierung, Urbanisierung, Ökologie und neue Arbeitswelten – ausrichtet. Mit dieser Transaktion erweitert das Fondsmanagement das Portfolio des Deka-ImmobilienMetropolen um ein zweites attraktives Objekt in London, das im Gesamtrating weltweit einen Spitzenplatz für sich beanspruchen kann.