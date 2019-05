Deka Immobilien kauft belgischen Retail Park von Fidelity

Die Deka Immobilien GmbH hat mit dem Kauf des Retail Parks „Les Dauphins“ in Mouscron ihr erstes Investment in Belgien für den auf institutionelle Anleger ausgerichteten Sektorenfonds WestInvest TargetSelect Shopping getätigt. Verkäufer ist der Fidelity International Real Estate Fund, die die Immobilien in 2015 für ihren offenen Immobilienfonds FIREF Eurozone Select erworben haben [wir berichteten]. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Der 2013 errichtete Retail Park besteht aus zwei Gebäuden mit über­dachten Gehwegen, die sich um eine Freifläche mit 620 Parkplätzen, einen Kinderspielplatz und ein Café anordnen. Er umfasst eine vermietbare Fläche von rund 23.000 m² und ist an 29 Nutzer vermietet. Hauptmieter sind der Lebensmittelvollsortimenter Delhaize, der Elektromarkt Krefel, das auf Wohnen ausgerichtete Maisons du Monde sowie die Modekette H&M.



Mouscron liegt im wallonischen Teil Belgiens nahe der französischen Grenze rund 20 km von Lille entfernt. „Les Dauphins“ verfügt über eine sehr gute Verkehrsanbindung und gilt regional als gut etabliert mit hohem Anteil an Geschäften für den täglichen Bedarf.