Deka Immobilien kauft Logistikobjekt in den Niederlanden

Die Deka Immobilien GmbH hat im Rahmen einer Sale-and-lease-back-Transaktion ein Logistikobjekt in Tilburg in den Niederlanden von der Logistik-Gruppe GVT für rund 35 Mio. Euro erworben. Die Liegenschaft ist für den auf institutionelle Anleger ausgerichteten Sektoren­fonds WestInvest TargetSelect Logistics bestimmt.

.

Das moderne Logistikobjekt besteht aus zwei Bauabschnitten aus den Jahren 2011 und 2016 und umfasst eine vermietbare Fläche von fast 38.000 m². Auf dem rund 65.000 m² großen Grundstück befinden sich zudem 100 Parkplätze für LKWs und 150 Parkplätze für PKWs. Die Immobilie liegt in Tilburgs größtem Gewerbegebiet Vossenberg, an dem sich viele namhafte Logistiker angesiedelt haben. Durch die Anbindung per Schiene, Wasser und Autobahn und als wichtiger Hinterland-Hub für den Seehafen Rotterdam zählt Tilburg zu den bedeutenden Logistikstandorten der Niederlande. Die Immobilie ist langfristig und vollständig an die Gebr. Versteijnen Transport & Logistics B.V. vermietet, eine Tochtergesellschaft des Verkäufers.



Mit dem Ankauf dieser Core-Immobilie in den Niederlanden baut das Fondsmanagement den Europaanteil des WestInvest TargetSelect Logistics weiter aus.