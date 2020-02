Deka-ImmobilienMetropolen kauft zweites Objekt

Die Deka Immobilien hat sich nach dem Ankauf des „51 Moorgate“ in London Ende Dezember 2019 mit einem Bürogebäude in Dublin für einen Headline-Preis von 153 Mio. Euro das zweite Objekt für das Startportfolio des neuen Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienMetropolen gesichert. Die Hanover Quay Property Development Company Ltd., eine Tochtergesellschaft der Park Developments Groups, hat das im April 2019 fertig gestellte Bürohaus veräußert. „The Reflector“ umfasst rund 11.500 m² flexibel aufteilbare Fläche und 34 Parkplätze. Es ist zu hundert Prozent langfristig an vier Nutzer vermietet, wobei Airbnb der Hauptmieter ist.

Das Objekt mit der Adresse 10 Hanover Quay liegt in den Docklands von Dublin nahe dem Grand Canal Dock. Dieser Standort hat sich in den letzten 15 Jahren zum beliebtesten Büroareal für Mieter entwickelt, die Großflächen in Neubauten suchen. Die Immobilie ist mit dem Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-Standard Gold zertifiziert.



Der Vetrieb des Deka-ImmobilienMetropolen startete am 2. Januar 2020. Das neue Sondervermögen richtet sich ausschließlich an Privatanleger und soll weltweit währungsgesichert in Gewerbeimmobilien in dynamisch wachsenden Metropolen investieren. Dabei werden die Zielinvestitionsmärkte über ein Städte-Selektionsmodell ausgewählt, welches sich an den langfristigen Wachstumstreibern – Globalisierung, Urbanisierung, Ökologie und neue Arbeitswelten – ausrichtet. Das Startportfolio soll in Kürze mit einer dritten Investition weiter aufgebaut werden.