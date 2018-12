Deka Immobilien kauft Fachmarktzentrum in New Jersey

Die Deka Immobilien GmbH hat eine Einzelhandelsimmobilie in New Jersey erworben. Verkäufer sind Invesco und Advance Realty. Die Liegenschaft ist für das Portfolio des Offenen Immobilienfonds Deka-ImmobilienNordamerika (DINA) bestimmt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das eingeschossige Fachmarktzentrum „Paramus Junction“ wurde 1992 gebaut und 2017 großflächig renoviert. Es umfasst rund 7.000 m² Einzelhandelsfläche sowie 391 Parkplätze und ist zu 100 Prozent langfristig an das Outlet-Center für Schuhe „DSW“, die asiatische Supermarkt-Kette „HMart“ und den Anbieter für Tierbedarf „PetSmart“ vermietet. Die Immobilie liegt in dem seit langem etablierten Einzel­handelsstandort Paramus, 25 Kilometer von Manhattan entfernt. Die Mikrolage an der Route 17 wird unter anderem durch das gegenüber liegende „Garden State Plaza“, dem größten Einkaufszentrum von New Jersey, aufgewertet.



Mit diesem Ankauf für den DINA erweitert das Fondsmanagement die Allokation im Einzelhandelssegment und trägt der Strategie Rechnung, Einzelhandels-Objekte vor allem in Regionen mit höherem Einkommen zu kaufen sowie dabei auf eine gewisse Unabhängigkeit vom Online-Handel zu achten. Der Mitte Juli 2016 aufgelegte Fonds richtet sich an vermögende Privatanleger und notiert in US-Dollar. Der Investitionsfokus liegt auf Gewerbeobjekten in den USA. Darüber hinaus können Immobilien in Kanada und Mexiko beigemischt werden.