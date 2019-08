Deka-ImmobilienNordamerika schlägt in Portland für 47,5 Mio USD zu

Nach Objekten in u.a. Boston, Washington D.C. und New Jersey folgt nun die nächste Neuanschaffung für Deka-ImmobilienNordamerika (DINA): Die Deka Immobilien GmbH hat für ihren offenen Immobilienfonds das Bürohaus „6Y“ in Portland, Oregon, für 47,5 Mio. US-Dollar erworben. Verkäufer sind die KBS und die True North Management Group.

.

Das elfstöckige Multi-Tenant-Gebäude liegt im Herzen des Central Business Districts von Portland, direkt gegenüber dem Pioneer Square. Dieser bekannte Treffpunkt und Veranstaltungsort der Stadt wird aufgrund seiner Zentralität auch als „Portland’s Living Room“ bezeichnet. Das 1955 errichtete Objekt umfasst eine vermietbare Fläche von rund 10.500 m², die langfristig an zehn Parteien vermietet ist.



Mit diesem ersten Investment an der amerikanischen Westküste erweitert das Fondsmanagement des DINA nicht nur die regionale Streuung des Portfolios, sondern baut gleichzeitig den Büroanteil aus und erhöht den Mietermix. Der Mitte Juli 2016 aufgelegte Fonds richtet sich an Privatanleger und notiert in US-Dollar. Der Investitionsfokus liegt auf Gewerbeobjekten in den USA. Darüber hinaus können Immobilien in Kanada und Mexiko beigemischt werden. Das Portfolio umfasst mit diesem Ankauf sieben Objekte mit einem Immobilienvermögen von rd. 347 Mio. US-Dollar.