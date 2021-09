Deka kauft Google-Sitz in Chicago für 169 Mio. US-Dollar

Die Deka Immobilien hat 169 Mio. US-Dollar in eine Büroimmobilie in Chicago investiert. Hauptmieter der 19.000 m² umfassenden Liegenschaft ist Google. Der Ankauf ist das erste außereuropäische Investment für den Offenen Immobilien-PublikumsfondsDeka-ImmobilienMetropolen.

Verkäufer des hochwertigen Bürohauses „210 NC“ in der 210 North Carpenter Street in Chicago, Illinois, sind Sterling Bay und J.P. Morgan Asset Management. Das 2019 fertiggestellte Gebäude wird vollständig und langfristig von sechs Parteien genutzt, wobei Google LLC der Hauptmieter ist. Das 12-geschossige Gebäude, zu dem 44 Parkplätze gehören, liegt zentral im Chicagoer Teilmarkt Fulton Market. Der westlich des Central Business Districts gelegene Stadtteil gilt landesweit als gelungenes Beispiel der Stadtentwicklung. Durch die Revitalisierung historischer Warenhäuser und Manufakturen sowie Neuentwicklungen ist ein lebhaftes Quartier zum Arbeiten, Wohnen sowie für Freizeitnutzungen mit sehr guter Verkehrsanbindung entstanden, das sich insbesondere für Tech-Unternehmen zu einer beliebten Location entwickelt hat. Die Immobilie ist mit dem Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-Standard Gold zertifiziert.



Mit dem Ankauf in den USA realisiert das Fondsmanagement das erste außereuropäische Investment für den Deka-ImmobilienMetropolen. Einerseits setzt es dabei auf einen langfristig gesicherten Cashflow und die Stärken eines Class-A-Green Buildings in einem der dynamischsten Märkte in den USA. Chicago ist mit rund 9,5 Millionen Einwohnern nach New York und Los Angeles die drittgrößte Metropolregion in den USA. Anderseits will es von den Prognosen für die kurzfristige Erholung der US-Wirtschaft nach der Pandemie partizipieren, die deutlich über dem europäischen Durchschnitt liegen.