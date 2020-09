Die Deka Immobilien hat sich für einen Kaufpreis von rund 280 Millionen Euro ein hochwertiges Büroobjekt in Melbourne, Australien, kaufvertraglich gesichert. Verkäufer der Liegenschaft ist Dexus, eine führende Immobilien­gruppe in Australien. Das Gebäude soll in das Portfolio des offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienGlobal eingebracht werden.…

[…]