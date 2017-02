Deka-Fonds investiert 136 Millionen Euro in San Francisco

Ein Immobilienfonds der Credit Suisse Asset Management hat das Bürohaus „The Adam Grant Building" im Herzen des Finanzdistrikts von San Francisco veräußert, und das mit einem satten Gewinn. Die Deka Immobilien GmbH hat die Landmark-Immobilie für rund 136 Mio. Euro erworben, Credit Suisse hatte in 2013 lediglich 97 Millionen Euro (105 Mio. US-Dollar) an Seagate Properties bezahlt. Die Wertentwicklung der Immobilie ist angesichts der gut laufenden Märkte beträchtlich: Während Seagate in 2007 Seagate lediglich 62 Millionen Euro (67 Millionen US-Dollar) zahlte, lag der Preis 20013 bereits bei 97 Millionen und nun bei 136 Millionen Euro. Dennnoch sieht das Research-Team von Deka Immobilien auf der Basis des Marktes noch Potenzial.

.

Das Objekt wird in das Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienGlobal eingebracht, der erst im Mai vergangenen Jahres auch die US-amerikanische Büroimmobilie 175 Federal Street in Boston erworben hat [Deka-Fonds erhöht US-Investitionen]. Das denkmalgeschützte Bürogebäude 114 Sansome Street aus dem Jahr 1908 erstreckt sich über 14 Geschosse und wurde zuletzt 2016 vom Immobilienfonds der Credit Suisse AG leicht erweitert und saniert. Es verfügt über eine vermietbare Fläche von fast 18.000 m², darunter auch Räumlichkeiten für Einzelhandel und Gastronomie im Erdgeschoss. Die Class A-Immobilie ist an einen breiten Mix von 16 Nutzern nahezu voll vermietet. Darunter befindet sich das Online-Reiseportal Expedia, das rund 40 Prozent der Fläche belegt. „The Adam Grant Building" ist mit dem Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-Standard Gold zertifiziert.