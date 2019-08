Deka-ImmobilienGlobal kauft Bürohochhaus in Mexiko-Stadt

Neues Futter für den Deka-ImmobilienGlobal: Die Deka Immobilien GmbH hat ein neuwertiges Bürohochhaus in bester Lage in Mexiko-Stadt für ihren offenen Immobilien-Publikumsfonds erworben. Der Verkäufer wurde nicht benannt.

.

Der 27-stöckige Büroturm „Corporativo Reforma Diana“ mit der Adresse Paseo de la Reforma 412 wurde 2013/14 errichtet und bietet eine vermietbare Fläche von mehr als 19.000 m² sowie 697 Parkplätze. Er ist an 24 Nutzer aus verschiedenen Branchen vermietet. Das Objekt liegt im Teilmarkt Reforma Centro, dem Finanz- und Wirtschaftszentrum von Mexiko, und ist verkehrstechnisch gut angebunden. Es ist mit dem Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-Standard Gold zertifiziert.



Mit diesem Investment optimiert und diversifiziert das Fondsmanagement den Fonds und erweitert das bestehende Mexiko-Portfolio. Gleichzeitig hat der Deka-ImmobilienGlobal eine Top-Immobilie in bester Lage erworben, die Mietsteigerungspotenzial verspricht.