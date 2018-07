Deka Immobilien investiert erneut in Paris

Das Fondsmanagement des Offenen Immobilien-Publikumsfonds WestInvest ImmoValue treibt die Diversifikation des Pariser Portfolios weiter voran. Nach der Akquisitionen der vollvermieteten Multi-Tenant-Büroimmobilie Bords de Seine I im Büroteilmarkt Issy-les-Moulineaux im vergangenen Jahr [wir berichteten], sicherte sich Deka Immobilien jetzt eine Projektentwicklung im Teilmarkt Boucle Nord in Asnières-sur-Seine. Verkäufer ist der französische Projektentwickler Nexity, mit dem sich Deka bereits in der Vergangenheit häufig einig wurde. So kauften die Frankfurter zum Beispiel in 2013 eine Pariser Einzelhandelsimmobilie für 54 Mio. oder die Pariser Projektentwicklung Vienne Rocher für 330 Mio. von Nexity. Über den Kaufpreis des aktuellen Deals wurde Stillschweigen vereinbart.

