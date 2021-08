Deka Immobilien investiert 152 Mio. Euro in Warschau

Die Deka Immobilien hat für rund 152 Mio. Euro einen Bürokomplex in Warschau von Echo Investments erworben. Die Liegenschaft soll in das Portfolio des Offenen Immobilienfonds WestInvest InterSelect eingebracht werden.

.

Das Ensemble in der ul. Grzybowska umfasst den 2020 fertiggestellten Neubau „Malthouse Office“ und die revitalisierten Objekte „The Malthouse, Historic Cellars“ und „Historical Villa“. Die vermietbare Fläche der Multi-Tenant-Immobilie beträgt insgesamt ca. 30.000 m² sowie 180 Parkplätze. Der Großteil ist langfristig vermietet. Hauptmieter sind der polnische Bierproduzent Grupa Żywiec, die internationale Anwaltskanzlei Allen & Overy und das Beratungsunternehmen MDDP. Eine Zertifizierung der Büro-Immobilie „Malthouse Office“ mit dem britischen Gütesiegel für nachhaltiges Bauen BREEAM mit „Excellent“ wird angestrebt.



Der Komplex ist Teil der Quartiersentwicklung „Browary Warszawskie“, die insgesamt über 100.000 m² Büro-, Wohn- und Einzelhandelsfläche umfasst. Das Quartier auf dem ehemaligen Brauereiareal liegt zentral im Teilmarkt City Center West. Es überzeugt durch seinen Nutzungsmix aus Büro, Einzelhandel und Gastronomie, das durch seinen industriellen Charme ein ganz besonderes Flair erzeugt und Anziehungspunkt für das weitere Umfeld ist.



Mit diesem Investment baut das Fondsmanagement das Portfolio des WestInvest InterSelect in Polen durch ein neues und repräsentatives Gebäude in bester CBD-Lage aus.