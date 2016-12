Deka-Domus-Fonds kauft Still-Logistikzentrum von der ECE

Die Deka Immobilien GmbH hat sich ein Logistikprojekt in Hamburg-Billbrook kaufvertraglich gesichert. Der Neubau auf einem Gelände am Billbrookdeich wird derzeit von der ECE entwickelt. Die Liegenschaft soll nach Fertigstellung im August 2017 in den Bestand des Immobilienspezialfonds Domus-Deutschland-Fonds eingebracht werden. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Das Projekt besteht aus zwei Hallen mit einer Gebäudefläche von rund 27.000 m² sowie befestigten Außenflächen von mehr als 17.000 m² [Still und ECE legen Grundstein für neues Logistikzentrum]. Der Neubau ist vollständig für 15 Jahre an die Still GmbH vermietet. Der Hamburger Produzent von Gabelstaplern und Lagertechnikgeräten ist eine Tochtergesellschaft der Kion Group AG, einer der wichtigsten globalen Gabelstapler- und Industriefahrzeughersteller. Das Unter­nehmen will die Hallen für die Lagerung und Vormontage von Staplern nutzen. Billbrook liegt im Osten der Hansestadt und verfügt als größtes und etabliertes innerstädtisches Industriegebiet über eine gute Verkehrsanbindung. Für das Objekt wird die Nachhaltigkeitszertifizierung DGNB Gold angestrebt.



Mit diesem Ankauf baut das Fondsmanagement das Portfolio des Domus-Deutschland-Fonds um ein zweites Logistikobjekt aus. Erst im November hatte sich das Fondsmanagement das im Bau befindliche Distributionszentrum für Snipes in Wesseling nahe Köln von der Four Parx Wesseling GmbH & Co. KG gesichert [Deka erweitert Fondsportfolios in Köln und München].



Die Hamburger ECE ist Spezialistin für Logistikimmobilien. Sie hat bisher über 650.000 m² Logistikfläche realisiert und ist derzeit Deutschlands sechstgrößter Entwickler auf diesem Sektor mit steigender Tendenz [ECE schafft sich zweites Standbein].