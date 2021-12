Deka Immobilien erwirbt Logistikobjekt bei Genf

Die Deka Immobilien sichert sich für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienGlobal eine mehrgeschossige Lager- und Logistikimmobilie in einem Vorort von Genf. Mit dem Ankauf der langfristig vermieteten Immobilie erschließt das Fondsmanagement die Schweiz als neuen Markt.

Die Immobilie befindet sich in der Rue Emma-Kammacher 5 in der Gemeinde Meyrin. Das 2021 fertig gestellte Gebäude „EK 2“, das von CP Kammacher, einer Tochtergesellschaft von Compagnie des Parcs, verkauft wurde, ist als mehrgeschossige Lager- und Logistikimmobilie mit sechs Eingängen für mehrere Mieter entwickelt worden und teilt sich in ein Untergeschoss, ein Mezzaningeschoss sowie drei Obergeschosse auf. Die logistische Erschließung erfolgt über zwölf Standard Ladedocks sowie zwei Hochsicherheitsdocks.



Insgesamt umfasst der Neubau eine vermietbare Fläche von rund 18.000 m² und 128 Parkplätze. Die Immobilie ist langfristig und nahezu vollständig an 14 Nutzer unterschiedlicher Branchen vermietet. Der Neubau liegt in der Gemeinde Meyrin in der ZIMEYSA-Zone, eine der wichtigsten Industrie- und Logistikzonen von Genf mit hervorragender Anbindung an den Flughafen, die Autobahn und das Schienennetz. Das Gebäude soll nach Minergie, einem der höchsten Energiestandards für Niedrigenergiehäuser in der Schweiz, zertifiziert werden.



CP Kammacher wurde beim Verkauf von CBRE beraten.