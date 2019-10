Deka erwirbt litauischen Bürokomplex „Quadrum“ für rund 156 Mio. Euro

Die Deka Immobilien hat sich für rund 156 Mio. Euro den Bürokomplex „Quadrum“ im zentralen Geschäftsbezirk der litauischen Hauptstadt Vilnius kaufvertraglich gesichert. Verkäuferin ist die UAB Schage Real Estate AS, eine litauische Tochter des norwegischen Entwicklers und Immobilien­bestandshalters Schage Eiendom AS. Der Gebäudekomplex wird in das Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienGlobal, der zuletzt im kanadischen Edmonton und in Mexiko-Stadt zugeschlagen hatte, eingebracht. Mit dem Neuerwerb in Vilnius vollzieht der Fonds den Markteintritt in Litauen und baut die weltweite geografische Diversifizierung des Portfolios weiter aus. Diese Transaktion ist die bisher größte im Bereich der Büroimmobilien innerhalb der baltischen Staaten.

.

Die Landmark-Immobilie ist eines der größten Bürogebäude im Baltikum und bietet über 44.000 m² vermietbare Fläche sowie eine dreistöckige Tiefgarage mit ca. 700 Stellplätzen. Hauptmieter ist die litauische Bank Luminor (im Besitz von Blackstone und DNB/Nordea), die etwa 30 % des Gebäudes belegt. Hinzu kommen über 35 weitere lokale und internationale Mieter.



Das „Quadrum“ mit der Adresse Konstitucijos prospektas 21 umfasst die beiden im Jahr 2016 errichteten Bestands­gebäude „East“ und „North“ sowie das „South“-Gebäude, das sich derzeit noch im Bau befindet und im November 2019 fertiggestellt werden soll. Der „East“- und „North“-Büroturm verfügen über die Nachhaltigkeitszertifizierung BREEAM „very good“.



Für die Deka Immobilien ist das „Quadrum“ das erste Bürogebäude in Litauen im eigenen Bestand. Das Unternehmen ist darüber hinaus auch in Besitz von zwei Shopping-Centern in dem Baltikumstaat: Das „Akropolis“ in Kaunas und das „Big“ in Vilnius.