Deka Immobilien baut Logistikanteil des Westinvest Interselect aus

Die Deka Immobilien hat sich von der ECE zwei Logistikcenter für ihren offenen Immobilien-Publikumsfonds WestInvest InterSelect kaufvertraglich gesichert und treibt damit den selektiven Ausbau des Fondsbestands im Bereich Logistik weiter voran. Die beiden Hermes Logistikzentren wurden komplett von der ECE entwickelt und realisiert und bieten eine Mietfläche von zusammen ca. 24.000 m² auf einer Grundstücksfläche von über 162.000 m². Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

