Deka Immobilien arbeitet bei der Fondsadministration mit BNY Mellon

Deka Immobilien hat BNY Mellon mit der weltweiten Koordination und Beaufsichtigung der Fondsadministration ihrer Beteiligungsgesellschaften beauftragt. Ein Großteil des betreuten Immobilienvermögens der Deka von rund 40 Mrd. Euro wird weltweit über Beteiligungsgesellschaften verwaltet. Seit Mai 2020 verantwortet BNY Mellon sukzessive die Koordination und Prüfung von Rechnungslegungsdaten der jeweiligen Beteiligungsgesellschaften weltweit, die Aufbereitung der Daten entsprechend der Rechnungslegungsstandards gemäß dem KAGB/KARBV oder IFRS sowie die Datenbereitstellung an Deka Immobilien für deren Fondspreisermittlung.

Die Daten werden durch BNY Mellons web-basierte Property Management Interface (PMI)-Anwendung erfasst. PMI ermöglicht es Property Managern und Buchhaltern weltweit Daten automatisiert und in einem standardisierten Format bereitzustellen. Zuvor wurde diese Aufgabe intern bei Deka Immobilien wahrgenommen.



“Das Engagement und die Expertise des BNY Mellon Teams sowie deren Technologie zur Automatisierung der Datenerhebung und effizienteren Überwachung von Beteiligungsgesellschaften haben uns besonders beeindruckt. Die Zusammenarbeit trägt zu einer weiteren Standardisierung in der Immobilienfondsbranche bei, da auch andere Anbieter die Expertise von BNY Mellon nutzen und sich damit die aufbereiteten Daten angleichen. Die Deka Immobilien ist in der Fondsadministration effizienter aufgestellt und kann ihr Wachstum fortsetzen“, erklärt Burkhard Dallosch, COO bei Deka Immobilien Investment GmbH.