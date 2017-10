Deka-Fonds verkauft New Yorker Berkeley Building mit sattem Gewinn

Die Deka Immobilien GmbH konnte das Bürohaus „The Berkeley Building„ in New York City mit einem satten Gewinn veräußern. Die Büroimmobilie aus dem Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienGlobal wurde im Jahr 2010 zu einem Kaufpreis von 123 Mio. USD erworben [Deka Immobilien kauft für rund 95 Mio. Euro in den USA] und jetzt für 195 Mio. US-Dollar an das US-amerikanische Immobilienunternehmen Savanna verkauft. Damit hat der Fonds die derzeit große Investorennachfrage genutzt, um sein Portfolio weiter zu optimieren. Denn rund 12 % der Fondsimmobilien liegen in der Kategorie 10 bis 15 Jahre, und rund 45% entfallen auf Immobilien mit einem wirtschaftlichen Alter von über 20 Jahren. Auch wenn es sich hierbei überwiegend um historische Gebäude “ausnahmslos in Innenstadtlagen gelegen, mit hohen Vermietungsstand handelt", nutzt das Fondsmanagement die Marktlage für selektive Verkäufe, wie beim Berkeley Building.

.

Das 1916 errichtete Bürogebäude 19 West 44th Street umfasst eine vermietbare Fläche von rund 28.000 m² auf 16 Stockwerken und hat eine Vermietungsquote von rund 86 Prozent. Der neue Eigentümer plant rund 25 Mio. US-Dollar in die Modernisierung des Gebäudes in Midtown Manhattan zu stecken.