Deka erwirbt Münchner H2O von BNP Paribas REIM

Die Deka Immobilien Investment GmbH erwirbt das nahezu vollvermietete Bürogebäude H2O in München von der BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) Germany. Das aus dem Bestand des paneuropäischen Investmentfonds „Next Estate Income Fund II“ (NEIF II) stammende Core-Bürogebäude wurde 2016 errichtet und bietet rund 18.600 m² Bürofläche sowie über 200 Pkw-Stellplätze. Der Kaufpreis für die Immobilie soll laut Marktkreisen unter 150 Mio. Euro liegen.

.