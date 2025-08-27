Deka erwirbt für WestInvest InterSelect erstes Logistikobjekt in der Schweiz

Deka Immobilien hat in der Schweiz erstmals ein Logistikobjekt für den Fonds WestInvest InterSelect erworben. Die langfristig vermietete Immobilie „GXO Sant' Antonino“ im Kanton Tessin überzeugt laut des Fondsmanagements durch Nachhaltigkeit, moderne Ausstattung und eine strategische Lage im europäischen Logistikkorridor.

.

Das Objekt „GXO Sant' Antonino“ wurde 2013 errichtet und bietet mehr als 50.000 m² vermietbare Fläche und 80 Parkplätze. Nachhaltigkeit ist ein zentrales Merkmal der Immobilie: Auf dem Dach sind zwei Photovoltaikanlagen mit einer Fläche von rund 20.000 m² installiert. Das Gebäude verfügt über eine LEED-Platin-Zertifizierung, was seine Umwelt- und Energieeffizienz unterstreicht.



Das Distributionszentrum ist langfristig an GXO Logistics Switzerland S.A.G.L. vermietet, eine Tochtergesellschaft des US-amerikanischen Unternehmens GXO Logistics Inc. Am Standort erbringt GXO Logistikdienstleistungen in der Schweiz für ein renommiertes französisches Luxusgüterunternehmen sowie für einen führenden deutschen Online-Händler.



Die Liegenschaft liegt strategisch günstig direkt an der Autobahn nahe der italienischen Grenze und befindet sich innerhalb des Logistikkorridors Deutschland–Basel–Mailand, einem der wichtigsten Supply-Chain-Knotenpunkte Europas.