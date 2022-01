Deka erwirbt Düsseldorfer „Cubes“ von Axa IM Alts

Die Deka Immobilien erwirbt für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienEuropa das Bürogebäude „Cubes“ in Düsseldorf. Axa IM Alts veräußert die Liegenschaft im Auftrag eines Kunden. Hauptmieter ist die Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft Baker Tilly.

.

Das 2012 fertig gestellte Objekt „Cubes“ in der Cecilienallee 6-7 umfasst eine vermietbare Fläche von knapp 15.000 m² und 225 Parkplätze. Die drei gegeneinander versetzten Kuben sind langfristig und vollständig an zwei Nutzer vermietet. Neben Baker Tiily ist auch noch die Wirtschaftskanzlei Advant Beiten (ehemals Beiten Burkhardt) in dem Gebäude ansässig [wir berichteten].



Das hochwertige Bürogebäude liegt im Stadtteil Düsseldorf-Golzheim am Rande des Teilmarktes Kennedydamm nahe am Rhein. Dieser mischgenutzte Teilmarkt mit hervorragender Verkehrsanbindung hat sich in den letzten Jahren zu einem der gefragtesten Standorte Düsseldorfs entwickelt. Cubes ist mit dem DGNB Gütesiegel Silber für nachhaltiges Bauen zertifiziert.



Mit diesem Ankauf erweitert das Fondsmanagement des Deka-ImmobilienEuropa das Deutschland-Portfolio um ein qualitativ hochwertiges Objekt, das stabile Erträge in Aussicht stellt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.