Deka erreicht Transaktionsvolumen von 3,7 Mrd. Euro

Die Deka Immobilien wächst weiter und hat 2019 eine hohe Nachfrage nach ihren Immobilienfonds für institutionelle sowie Privatanleger verzeichnet. Diese Entwicklung setzt sich 2020 fort: So lag die Netto­vertriebsleistung im Retailbereich in den ersten vier Wochen bereits bei rund 1 Mrd. Euro. Davon stammen rund 350 Mio. Euro aus der Wiederanlage von Ausschüttungen. „Wir erwarten, dass die Nachfrage nach Immobilien in den nächsten Jahren auf einem hohen Niveau verbleibt. Gründe dafür sind die große Bedeutung in der Vermögensanlage für Privatkunden und das weiter anhaltende niedrige Zinsniveau“, sagte Dr. Matthias Danne, Immobilien- und Finanzvorstand der DekaBank, beim „Deka Immobilien Dinner“ in Frankfurt.

.

Neue Fonds mit gutem Vertriebsstart

Auf Grund der anhaltend hohen Nachfrage nach ihren Produkten hat sich die Deka Immobilien 2019 dazu entschieden, neue Offene Immobilienfonds für Privatanleger aufzulegen. Einer davon ist der am 2. Januar 2020 in den Vertrieb gestartete Offene Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienMetropolen. Dieser investiert weltweit währungsgesichert in Gewerbeimmobilien in dynamisch wachsenden Metropolen. Die Netto­vertriebsleistung für den Fonds lag in den ersten vier Wochen bereits bei 100 Mio. Euro. Darüber hinaus wird seit Herbst 2019 der neue Wohnfonds „Swiss Life European Living“ exklusiv den Sparkassen angeboten. Er wird von Swiss Life Asset Managers verwaltet und von der Deka über die Sparkassen vertrieben. Seit dem Vertriebsstart im November liegt die Netto­vertriebs­leistung bei 90 Mio. Euro. Beide Fonds unterliegen dem bewährten Kontingentierungs­system der Deka.



Institutionelles Geschäft weiter ausgebaut

Neben den Retailfonds wurden auch die Anlagelösungen im institutionellen Geschäft stark nachgefragt. So lag die Nettovertriebsleistung 2019 in diesem Segment bei 800 Mio. Euro. Das Wachstum im institutionellen Bereich basierte auf dem Ausbau der bestehenden Produkte wie dem sogenannten Baukastensystem, der Domus-Deutschland-Reihe, Dachfonds, der Fokus-Reihe sowie Portfoliomanagementmandaten. Die Total Assets des Baukastensystems beliefen sich Ende 2019 auf 6,1 Mrd. Euro. Dazu gehören der Offene Büro-Immobilien-Publikumsfonds WestInvest ImmoValue sowie drei Sektorenfonds aus den Bereichen Hotel, Einzelhandel und Logistik. Neben eigenen Fonds bietet die Deka Immobilien Investoren die Möglichkeit, im Rahmen des Dienst­leistungs­angebotes „Deka Immobilien Kompass“ auch in Fonds von Kooperations­partnern zu investieren.



Immobilienvermögen steigt Ende 2019 auf 39,5 Mrd. Euro

Die positive Entwicklung des Geschäftsfeldes Immobilien 2019 zeigte sich auch in der Zunahme des verwalteten Immobilienvermögens um 3,2 Mrd. Euro auf 39,5 Mrd. Euro (per 31.12.2019). Die Nettovertriebsleistung lag 2019 bei 2,9 Mrd. Euro, davon entfielen 800 Mio. Euro auf den institutionellen Bereich. Die Total Assets erhöhten sich zum Jahresende um 4,1 Mrd. Euro auf 42,2 Mrd. Euro. Davon entfielen 30,6 Mrd. Euro auf den Retail- und 11,6 Mrd. Euro auf den institutionellen Bereich.



Transaktionsvolumen auf hohem Niveau

2019 bewegte sich das Transaktionsvolumen mit 3,7 Mrd. Euro weiter auf einem hohen Niveau. Davon entfielen 3,1 Mrd. Euro auf Ankäufe und 600 Mio. Euro auf Verkäufe. Die Retailfonds erwarben 18 Objekte für 2 Mrd. Euro und trennten sich von 15 Immobilien für 600 Mio. Euro. Die institutionellen Fonds kauften 15 Objekte für 1 Mrd. Euro an und verkauften zwei Immobilien für insgesamt 50 Mio. Euro.



Vermietungsquote bei 96,5 Prozent

Die Vermietungs­leistung bewegte sich durch Mietvertrags­abschlüsse mit einem Netto-Jahresmiet­volumen von 305 Mio. Euro und die Transaktions­aktivitäten weiter auf einem hohen Niveau. Insgesamt belaufen sich die Jahres-Nettomieteinnahmen aller Immobilien­fonds auf 2,1 Mrd. Euro. Die Vermietungsquote lag Ende des Jahres 2019 bei durchschnittlich 96,5 Prozent und konnte im Vergleich zum Vorjahr noch einmal gesteigert werden.



Zertifizierungsquote bei 68 Prozent

Eine zentrale Rolle im Nachhaltigkeitsverständnis der Deka Immobilien nimmt die Zertifizierung von Fondsobjekten ein. Ende 2019 lag die Zertifizierungsquote bezogen auf das gesamte Immobilienvermögen der Deka Immobilien bei 68 Prozent.



Neugeschäft von 4 Mrd. Euro in der Immobilienfinanzierung

In der Immobilienfinanzierung stieg das Neugeschäftsvolumen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Mrd. Euro auf 4 Mrd. Euro (inklusive 400 Mio. Euro Prolongationen) an. Das Aus­platzierungs­volumen lag bei 1 Mrd. Euro. Davon entfielen 700 Mio. Euro auf Unternehmen innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe.